Лауда: Боттас мало говорит и много работает. Он подходит «Мерседесу»

Неисполнительный председатель совета директоров «Мерседеса»считает, чтополностью подойдёт команде.«Боттас — лучший вариант. Я верю, что он может ехать также быстро, как Росберг. Вот почему мы начинаем новый сезон с ним и с Хэмилтоном. Мы искали пилота, который нам подходит. До сих пор у нас всегда были два гонщика, способные бороться за титул чемпиона. Нико и Льюис были хорошим примером этого, они сражались нос к носу. Иногда впереди был один, иногда другой.В последние три года мы выиграли всё, что могли. Вот почему мы выбрали Боттаса — он даст команде скорость и опыт. Он спокойный финн, и это мне в нём нравится. Он не много говорит, но много работает. Мы с Тото давно его знаем, и я думаю, что он подходит команде», — цитирует Лауду Motorsport.