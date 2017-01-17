Сало: странно, что у Боттаса контракт с «Мерседесом» только на год

Бывший пилот Формулы-1находит странным то, что «Мерседес» подписал сконтракт только на один год.«Это по-настоящему странное решение. Не знаю, что за ним стоит. Однолетние контракты в нынешние времена редки. Возможно, в „Мерседесе“ хотят посмотреть, сможет ли Валттери делать свою работу так, как должен.У Валттери есть побеждающая машина, и его возможности безграничны. Все видели, что он лучший вариант на это место. Положение непростое — Льюис давно в команде, а Валттери провёл всю карьеру в другой, и теперь ему надо учиться тому, как работает „Мерседес“. Машина позволяет ему бороться за титул, но для этого надо обойти Хэмилтона. А это нелегко», — цитирует Сало Grand Prix.