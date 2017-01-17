Квят: дал инженерам отдохнуть от меня на праздники

Пилот «Торо Россо»рассказал о ходе подготовки к новому сезону.«Почти сразу по окончанию сезона-2016 я начал думать о подготовке к этому году. Мы с тренером находили время поработать даже по ходу рождественских праздников. Работа никогда не прекращалась.Я тренируюсь в Монако, там теперь моя база, потому, что мы знаем все лучшие места для бега и всё такое. Мне там комфортно. Но я провёл несколько дней отпуска в Европе.Я плотно общаюсь с инженерами, так что дал им отдохнуть от меня на Рождество и Новый год. Но с тех пор мы на связи и приятно знать, что на базе идёт обильная работа. Я уже провёл подгонку сиденья, но думаю, что нам надо будет его проверить, так как я ел чуть больше», — цитирует Квята пресс-служба команды.