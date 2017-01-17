Сайнс-младший: я зол на то, что не двигаюсь вперёд

Пилот «Торо Россо»признался, что злится из-за того, что остался в нынешней команде и не получил повышения.«Это тяжело. Трудно провести в Формуле-1 такой год, какой я провёл. Вот почему я зол на то, что не двигаюсь вперёд. У нас было очень интересное предложение от „Рено“, которое в итоге мы отклонили вместе с „Ред Булл“.Такова жизнь. Проведи я подобный сезон в любой другой год, думаю, получил бы место в „Ред Булл“. Но сейчас в команде нет мест, и они довольны своими пилотами. Иногда Формулу-1 трудно понять. Я просто должен быть терпеливым, и всё придёт», — цитирует Сайнса F1 Today.