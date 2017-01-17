К. Уильямс: уход Боттаса оставит в «Уильямсе» эмоциональную дыру

Заместитель руководителя «Уильямса»признала, что уходзаденет чувства членов команды.«Все в „Уильямсе“ желают ему добра, он долго пробыл в команде. Вероятно, он оставит после себя эмоциональную дыру, но в Формуле-1 люди двигаются быстро.Никто в „Уильямсе“ не будет стенать из-за его ухода, так как они знают, мы приняли это решение ради здорового климата в команде. Это правильное решение для команды и для Валттери. Стоять на его пути было бы неуважением ко всему, что он сделал для „Уильямса“. К тому же команде не нужен пилот, который не мотивирован выступать за неё», — приводит слова Уильямс Autosport.