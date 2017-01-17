Николаев: «Дакар» стал настоящим. Были пески, бездорожье, сложная навигация

Победитель ралли-марафона «Дакар-2017» в зачёте грузовиков, выступающий за «КАМАЗ-мастер», прокомментировал новшества, которые ввели организаторы во время гонки.«Если сравнивать с прошлым «Дакаром», то организаторы послушали участников — поменялся формат. Были и бездорожье, и пески, и сложная навигация — можно сказать, «Дакар» стал настоящим. Была мокрая гонка, несколько спецучастков отменили. Также было много растительности, острых колючек, которые рвут колёса», — передаёт слова Николаева корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.