Каргинов: «Африка Рейс» и «Дакар» не похожи друг на друга

Победитель ралли-рейда «Африка Рейс» 2017 года в зачёте грузовиков, выступающий за «КАМАЗ-мастер», сравнил гонку с «Дакаром», а также рассказал о сложностях, с которыми ему приходилось сталкиваться.«Африка Рейс» и «Дакар» не похожи друг на друга, в Африке сейчас зима, температура максимум 30 градусов, а ночью даже заморозки были. Даже песок в некоторых местах стал таким, что ехать было почти невозможно — пришлось приспосабливаться. Тяжёлая гонка. Поверьте, обе гонки очень сложные», — передаёт слова Каргинова корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.