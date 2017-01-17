«Заубер» может перейти на моторы «Хонда» в 2018 году

«Хонда» может получить второго клиента по моторам в Формуле-1 в 2018 году, сообщает Auto Motor und Sport. По информации источника, это будет команда «Заубер».Другие команды Формулы-1 имеют крепкие контракты на поставку двигателей, а у «Заубер» такого контракта нет. Команда в 2017 году будет использовать прошлогодние моторы «Феррари».На данный момент у «Хонды» только один клиент — команда «Макларен».Если же в «Заубере» решат перейти на моторы «Хонда», о контракте будет объявлено совсем скоро, поскольку информация о моторе используется командой при начале работы над болидом следующего года.