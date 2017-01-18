Альгерсуари-старший обвинил промоутера GP2 в дискредитации Формулы V8 3.5

Руководитель компании RPM-MKTG, промоутера Формулы V8 3.5,написал письмо промоутеру GP2 и GP3с призывом прекратить распространять лживые слухи о будущем Мировой серии.«В последние месяцы многие люди, которые связаны с вами и вашим бизнесом, сообщали командам Мировой серии, их менеджерам и гонщикам, что Формулы V8 3.5 в сезоне 2017 года не будет. В связи с этим я хотел бы заявить вам, а также всем, кому адресовано письмо, что никто из тех, кто не связан с RPM-MKTG и/или Dentsu Aegis Network (владельцем RPM), не имеет права давать любые комментарии третьим лицам относительно настоящего или будущего Мировой серии Формулы V8 3.5. Информация этого письма — юридическое предупреждение для любого, кто даёт дискредитирующие комментарии или распространяет ложные слухи о будущем Формулы V8 3.5», — приводит текст письма Autosport.