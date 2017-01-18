Вандорн: хотелось бы, чтобы первая гонка сезона прошла уже завтра

Пилот «Макларена»надеется, что болид британской команды в сезоне-2017 будет конкурентоспособен.«Трудно сказать. Слишком рано судить об этом. В любом случае «Макларен» прогрессирует. Последние два сезона были нелёгкими для «Хонды» (поставщик моторов и партнёр «Макларена»), но мы сделали значительный шаг вперёд и надеемся на продолжение позитивной тенденции. Надеюсь, что машина будет конкурентоспообна и мы будем бороться за топ-позиции.Я чувствую, что готов. Я в отличной форме, и зима уже мне кажется слишком долгой. Я хотел бы, чтобы первая гонка состоялась уже завтра», — цитирует Вандорна Derniere Heure.