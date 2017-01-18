Задай вопрос Владимиру Чагину и гонщикам «КАМАЗ-мастера»

В ближайшее время гостями «Чемпионата» станут руководитель гоночной команды «КАМАЗ-мастер»и гонщики коллектива, только что принёсшие камазовцам победы на ралли-марафонах «Дакар» и «Африка Рейс». У вас есть возможность задать им свой вопрос о гонках, а также прошлом и будущем команды. Для этого оставляйте вопросы в комментариях к данной новости.На «Дакаре-2017» Эдуард Николаев занял первое место, Дмитрий Сотников стал вторым, Айрат Мардеев — пятым, Антон Шибалов — 19-м. Андрей Каргинов выиграл «Африку Рейс — 2017», Сергей Куприянов закончил гонку четвёртым в классе грузовиков.