Формула-1 ещё не отказалась от идеи аэроэкрана

Заместитель гоночного директора Формулы-1рассказал о том, что руководство чемпионата ещё не отказалось от идеи аэроэкрана, защищающего кокпит. Эту технологию ранее продвигал «Ред Булл», но большинство отдало предпочтение системе «гало» от «Феррари».«Нет, идея не мертва. Технически это возможно, надо примерно пять-шесть месяцев на подготовку, если мы захотим сделать это. Мы ждём решающего слова от наших боссов, хотят ли они «гало», аэроэкран, или что-то среднее, или, может, что-то более эстетичное — даже если за это надо будет заплатить. Сейчас всё на столе, и мы ничего не считаем невозможным», — приводит слова Мекиза Motorsport.