«Мерседес»: мы финансово вложились в возвращение Массы в «Уильямс»

Глава «Мерседеса»признался, что команда помогла «Уильямсу» в выплате гонорара, чтобы тот передумал уходить из Формулы-1. «Уильямс» соглашался отпустить Валттери Боттаса в «Мерседес», только если получит опытного пилота на замену.«Очевидно, что мы не можем сделать запрос, не дав ничего взамен. У Клэр Уильямс настоящие способности в бизнесе — как у её отца. Но мы говорили не только о бизнесе. Например, „Уильямсу“ был нужен опытный пилот, и было необходимо вернуть Массу. Так что теперь все довольны. И, конечно, мы финансово вложились в возвращение Фелипе», — приводит слова Вольфа F1i.