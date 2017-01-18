Вольф: Хэмилтон сказал, что с Боттасом он ладит

Глава «Мерседеса»рассказал, чтоодобрил кандидатуруна роль своего напарника.«Мы разговаривали с Льюисом перед Рождеством. И он сказал, что Валттери приятный парень, один из тех, с кем он ладит в Формуле-1. Он считал Боттаса хорошим вариантом.Я думаю, что и между Льюисом и Нико всё уже было в порядке, но давил груз прошлого… А сейчас это совершенно новые отношения. Трудные моменты будут, но я думаю, что с этим будет легче справляться, чем в прошлом. Хотя, возможно, я ошибаюсь», — приводит слова Вольфа Reuters.