Баттон провёл первые тесты в ралли-кроссе

Чемпион Формулы-1 2009 годапровёл тесты машины для ралли-кросса Honda Civic. Британский гонщик поработал вместе с командой OlsbergsMSE.В 2017 году Баттон будет послом и резервным пилотом «Макларена», но выступать в Ф-1 не будет и потом может выступить в ралли-кроссе.«Дженсон хорошо справился и получил удовольствие. Он хотел посмотреть, насколько быстр может быть, и мы помогли ему с этим. Сейчас никаких сделок не заключено. Мы движемся шаг за шагом», — рассказал владелец команды Андреас Эрикссон Motorsport.