К. Уильямс: Масса нисколько не утратил мотивации

Заместитель руководителя «Уильямса»заверила, чтоне потерял мотивации, когда решил уйти из Формулы-1, и в 2017 году будет работать в полную силу.«Мы бы никогда не посадили в машину пилота, в результаты которого не верим. Но все видели, что даже в своей последней гонке в Абу-Даби Фелипе делал всё для команды. Он нисколько не утратил мотивации. Я знаю, что многие говорят: „Оставьте парня в покое, дайте ему уйти“, но он хочет вернуться», — приводит слова Уильямс Sky Sports.