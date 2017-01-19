Сергей Карякин проведёт встречи с болельщиками в Москве и Екатеринбурге

Победитель ралли-марафона «Дакар-2017» в зачёте квадроциклов россиянинпроведёт две встречи с болельщиками — в Москве и Екатеринбурге.«По просьбам болельщиков и друзей организовано две встречи — в Москве и Екатеринбурге23 января встречаем Сергея Карякина с семьёй в аэропорту Шереметьево, терминал D, зал международных прилётов. Рейс SU0111, прилет в 16:50. Координатор встречи Таисия Штанева (8910 0918280)24 января, Екатеринбург, Кольцово. Прилёт в 13:40, терминал А (рейс SU1412). Контактный телефон 8912 2021521 (Галина Кошелева)», — сообщается на официальной странице гонщика в соцсети «ВКонтакте».