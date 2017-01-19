Райкконен назначен спортивным послом Финляндии

Чемпион мира в Формуле-1 2007 года, выступающий за команду «Феррари», был назначен послом спорта в своей родной Финляндии в ходе официальной церемонии, состоявшейся в Хельсинки, сообщает GPUpdate. О предоставлении статуса посла спорта Райкконену сообщил премьер-министр Финляндии Юха Сипиля.«Я не привык толкать официальные речи. Хотел бы подчеркнуть, насколько важно было для меня иметь поддержку семьи и помощь со стороны коллег и людей в «Феррари», с которыми я работал на протяжении многих лет», — сказал Райкконен на официальной церемонии.