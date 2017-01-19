Пилот SMP Racing Матевос Исаакян проведёт сезон-2017 в Formula V8 3.5

Гонщик российской программы SMP Racingпроведёт сезон-2017 Мировой серии Formula V8 3.5 в составе испанской команды AV Formula. Дебютировав в этом чемпионате в 2016 году, 18-летний россиянин дважды поднимался на подиум, став также самым молодым пилотом, завоевавшим поул-позицию.«Я рад продолжить выступления в этом чемпионате, а тем более в команде с такой историей. Я хорошо знаком с машиной, поэтому мой второй сезон здесь должен сложиться успешно. Надеюсь, мы поборемся за призовую тройку», — приводит слова Исаакяна официальный сайт SMP Racing.