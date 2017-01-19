Вебер: когда звонит телефон, часто верю, что это звонит Михаэль

Бывший менеджерВилли Вебер раскритиковал семью семикратного чемпиона мира за избранную тактику максимального замалчивания информации о состоянии здоровья известного немецкого гонщика, который продолжает восстанавливаться от последствий тяжёлой черепно-мозговой травмы, полученной в декабре 2013 года. Вебер признался, что ему практически ничего не известно о текущем состоянии Михаэля.«На протяжении определённого времени я говорю о том, что семья Шумахера рассказывает не всю правду (о здоровье Михаэля). Уже пришло время рассказать всё миллионам его болельщиков. Но я словно бьюсь о стену, потому что мои советы давно не слушают.Когда я один нахожусь дома и раздаётся звонок телефона, мне часто кажется, что это звонит Михаэль, который мягко скажет: «Как дела, Вилли?» Надежда умирает последней», — рассказал Вебер в интервью журналу Bunte.