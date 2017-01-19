К. Уильямс: мне было неудобно просить Массу о возвращении

Заместитель руководителя «Уильямса»призналась, что ей было неудобно просить Фелипе Массу о возобновлении карьеры. В сезоне-2017 бразилец будет выступать за «Уильямс» вместо перешедшего в «Мерседес» Валттери Боттаса.«Мы очень ему благодарны. Фелипе объявил о своём уходе, и мы провожали его с фанфарами, а затем вдруг позвонили своему экс-пилоту и сказали: «Не мог бы ты вернуться из отставки?» Это вызывало чувство некоторой неловкости. Но я никогда не слышала, чтобы кто-то был так счастлив и взволнован, так что для нас это было большим облегчением», — рассказала Уильямс в интервью Sky Sports.