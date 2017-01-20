Белл: прогресс «Хонды» впечатляет

Технический руководитель «Рено»считает, что мотористы «Хонды», которые работают с командой «Макларен», добились серьёзного прогресса за последние годы.«Прогресс «Хонды» впечатляет. Они проделали большую работу, это здорово. Очень важно, чтобы автопроизводители оставались в Формуле-1, а чтобы это происходило, они должны чувствовать, что их моторы конкурентоспособны», — приводит слова Белла Autosport.«Хонда» вернулась в Формулу-1 в начале 2015 года. Ранее появлялась информация, что японские мотористы могут подписать контракт с командой «Заубер» на 2018 год.