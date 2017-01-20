Магнуссен: нельзя сравнивать мой уход из «Рено» с уходом из «Макларена»

Пилот «Хааса»рассказал, что не держит зла на свои бывшие команды, продолжая общаться с некоторыми сотрудниками коллективов «Рено» и «Макларен».«Нельзя сравнивать ситуацию в «Макларене» с тем, что случилось в «Рено». В 2015 году я хотел остаться в Уокинге, но возникли некоторые обстоятельства, и команда решила не продлевать контракт. В итоге я уступил место Фернандо Алонсо и пропустил сезон. Я мог остаться в «Рено», но решил принять более интересное предложение. Я ни о чём не жалею. Я продолжаю общаться со многими из «Макларена» и «Рено», у нас отличные отношения. Теперь я в «Хаасе», и меня всё устраивает», — приводит слова Магнуссена ESPN.