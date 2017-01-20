Тост предлагает проводить перед гонками Ф-1 турниры по гоночным симуляторам

Руководитель «Торо Россо»считает, что Формула-1 должна ввести проведение турниров по eRaces по ходу Гран-при. По его мнению, соревнования по гонкам на симуляторах можно было бы проводить по утрам в воскресенье.В октябре прошлого года организаторы телевизионной лиги ELEAGUE совместно с Формулой-Е анонсировали турнир по гоночным симуляторам с призовым фондом $ 1 млн, решающая стадия которого состоялась в начале января в Лас-Вегасе.«Мы должны улучшить само шоу. Мы должны привлечь интерес молодёжи, например, с помощью электронных игр. Почему бы по утрам в воскресенье не проводить соревнования на симуляторах, которые бы транслировались по телевидению… Это повысило бы интерес.Молодёжь не слишком интересуется автомобилями, и мы должны найти путь, который привёл бы их к Формуле-1», — цитирует Тоста Autosport.