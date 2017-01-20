BRDC: «Сильверстоун» ещё не принял решения относительно Гран-при Великобритании

Председатель Клуба британских гонщиков (BRDC)заявил, что никакого решения относительно Гран-при Великобритании пока принято не было. Ранее в СМИ появилась информация, что «Сильверстоун», вероятнее всего, после сезона-2017, откажется от проведения гонок Ф-1 на два года.«Наша цель состоит в том, чтобы сохранить Гран-при в Великобритании на многие годы. Но, конечно, мы можем это сделать, только если это будет иметь экономический смысл. Как я уже говорил ранее, в последующие шесть месяцев мы будем думать о том, следует ли нам использовать опцию в контракте, позволяющую взять перерыв до конца 2019 года.Никакого решения не было принято и не будет принято до середины июля. В то же время мы используем это время на изучение ситуации со всеми заинтересованными сторонами», — приводит слова Гранта Sky Sports.