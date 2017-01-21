Пэддон выразил соболезнования семье погибшего зрителя

Пилот «Хёнде» Хэйден Пэддон в официальном пресс-релизе выразил соболезнования семье погибшего болельщика.
На первом спецучастке Ралли Монте-Карло автомобиль Хэйдена Пэддона попал в аварию, зацепив зрителя. После аварии пострадавший был направлен в госпиталь в Ницце на вертолёте, однако, несмотря на усилия медицинского персонала, зритель скончался, сообщает официальный сайт WRC. Команда приняла решение снять экипаж Пэддона с гонки.
«Прежде всего мысленно мы сейчас с его семьёй, друзьями. Вне зависимости от обстоятельств нам никогда не хочется такое видеть. Джон (штурман Пэддона. — Прим. «Чемпионата») и я смиренно сейчас получаем сообщения со словами поддержки. Очевидно, что на данный момент все мои мысли с семьёй погибшего, и это единственное, что меня сейчас волнует. Неспособность вернуться домой, в Новую Зеландию, делает переживания ещё более тяжёлыми.
Я хочу рискнуть попросить людей сейчас не размышлять об инциденте. Независимо от причин, которые привели к несчастному случаю, поиск виноватых ничего не изменит. Самое важное, что мы можем из этого вынести, — это постараться гарантировать, чтобы подобное не происходило вновь. И я постоянно посвящаю себя работе с ФИА и организаторами ралли», — написал Пэддон.