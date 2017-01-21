Баттон: догнать «Мерседес» в 2017-м — большая задача

Третий пилот «Макларена»считает, что «Мерседес» остаётся фаворитом сезона-2017, несмотря на смену технического регламента.«Для любой команды догнать „Мерседес“ — большая задача. Они были так сильны в последние три года. Но никто не знает, что будет с совершенно другими правилами. С новым регламентом будет высоко дорожное сопротивление, так что вам требуется высокая мощность. И у „Мерседеса“ она, кажется, есть. Если с ними кто-то поборется, значит, этот кто-то великолепно отработал зимой», — цитирует Баттона Motorsport.