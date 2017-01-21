Экклстоуну предложат стать пожизненным президентом Формулы-1

Промоутеру Формулы-1предложат стать пожизненным президентом чемпионата. Таким образом новые владельцы серии из Liberty намерены отодвинуть Экклстоуна от непосредственного управления Ф-1.Управлять коммерческой частью «Королевских гонок» вместо Экклстоуна будет экс-глава телеканала ESPN Шон Брэтчс, а с руководством спортивной частью поможет бывший босс «Мерседеса» Росс Браун, сообщает Sky Sports.Ранее Liberty получила от ФИА и собственных акционеров одобрение на выкуп Формулы-1.