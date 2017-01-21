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Экклстоуну предложат стать пожизненным президентом Формулы-1

21 января 2017, суббота. 12:21. Авто
Промоутеру Формулы-1 Берни Экклстоуну предложат стать пожизненным президентом чемпионата. Таким образом новые владельцы серии из Liberty намерены отодвинуть Экклстоуна от непосредственного управления Ф-1.

Управлять коммерческой частью «Королевских гонок» вместо Экклстоуна будет экс-глава телеканала ESPN Шон Брэтчс, а с руководством спортивной частью поможет бывший босс «Мерседеса» Росс Браун, сообщает Sky Sports.

Ранее Liberty получила от ФИА и собственных акционеров одобрение на выкуп Формулы-1.
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
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Берни Экклстоун
Новости. Авто
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