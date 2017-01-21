Йос Ферстаппен: я больше не нужен Максу

, отец пилота «Ред Булл», рассказал о том, что уже не работает с сыном так много, как раньше.«Макс каждый вечер сидит на диване полностью опустошённым, и это хорошо — он так меньше болтает! Макс тих, но я чувствую его энтузиазм. Ведь насколько я знаю, ожидания в „Ред Булл“ весьма высоки.Моей большой целью всегда было привести Макса в Формулу-1. Она достигнута. Теперь он зарекомендовал себя топ-пилотом. Моё присутствие перестало быть необходимым. Конечно, я скучаю по Максу. Недавно говорил об этом с дочерью — странно, что Макс не рядом. Но теперь у него своя загруженная жизнь в Монте-Карло. Я не волнуюсь за Макса. В „Ред Булл“ он в хороших руках. Он больше во мне не нуждается. Конечно, я пристально слежу за происходящим, но не более того», — приводит слова Ферстаппена-старшего F1 Today.