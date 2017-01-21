Liberty хочет разделить бонус «Феррари» между всеми командами

Новые владельцы Формулы-1 из Liberty хотят лишить «Феррари» её бонуса за исторический статус в размере $ 100 млн ежегодно. «Скудерия» — единственная команда, выступающая в чемпионате с момента его основания, за что и получает дополнительную финансовую поддержку.В Liberty хотят разделить бонус «Скудерии» между всеми командами, чтобы лучше сбалансировать финансовую ситуацию. В компании считают, что, понизив разницу в бюджетах команд, добьются повышения конкуренции, что повысит привлекательность чемпионата и спонсорские отчисления. По мнению Liberty, увеличенные суммы выплат спонсоров могут компенсировать «Феррари» потерянные $ 100 млн, сообщает Forbes.