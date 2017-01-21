Сайнс-старший: у Карлоса хватит таланта, чтобы стать чемпионом Формулы-1

, отец пилота «Торо Россо», считает, что его сыну по силам стать чемпионом Формулы-1.«Мне нравится думать, что мой сын однажды станет чемпионом мира. У него достаточно таланта и верный подход для этого. Но стать чемпионом очень сложно, где угодно. Тебе должно повезти оказаться в нужном месте в нужное время», — приводит слова Сайнса-старшего Cadena Ser.В чемпионате 2016 года Сайнс-младший занял 12 место, набрав за сезон 46 очков, а его лучшим результатом стало шестое место.