Довициозо: я не боюсь Хорхе Лоренсо

Пилот «Дукати»не боится борьбы со своим новым напарником«Я не боюсь Лоренсо, меня интригует борьба с ним. Это большой вызов, но сейчас лучший момент в моей карьере. Мне 30 лет, но я ещё могу учиться. Могу стать более боеспособным, чем в 2016 году. Побить его тем же оружием, на таком же мотоцикле — вызов.Лоренсо выиграл много титулов, и нормально, что „Дукати“ потратил на него много денег. Я никогда не гнался за деньгами. Может, если в течение двух лет я добьюсь желаемых результатов, мой гонорар изменится», — приводит слова Довициозо Marca.