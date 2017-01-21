Сайнс-младший: думаю, «Мерседес» останется фаворитом в 2017 году

Пилот «Торо Россо»оценил шансы команд Формулы-1 в 2017 году.«Думаю, «Мерседес» останется фаворитом. Посмотрим, что приготовили в «Ред Булл». Есть также ощущение, что «Макларен» добьётся прогресса и будет бороться с «Феррари», если итальянцы не сделают шаг вперёд. Нужно хорошо подготовиться к сезону. Уже три недели я тренируюсь.Вчера занимался картингом и плавал.Хочу отметить, что я очень доволен новой машиной, это настоящая Формула-1! Надеюсь, она понравится болельщикам», — приводит слова Сайнса-младшего Mundo Deportivo со ссылкой на радио Cadena Ser.