Масса решил оставить подаренный болид «Уильямса» у себя

Пилот «Уильямса»сообщил, что решил оставить себе машину FW38, которую подарила ему команда после объявления гонщика об окончании карьеры. В «Уильямсе» подарили Массе болид, на котором он участвовал в Гран-при Бразилии 2016 года.«Болид — мой! Я видел его на базе команды два дня назад, на борту было моё имя. Два последних этапа 2016 года были просто потрясающими. Но потом всё изменилось, и я решил продолжить карьеру. Для меня стал сюрпризом звонок Клэр с просьбой о возвращении, но я готов гоняться, у меня есть мотивация. Я не собирался уходить из гонок, рассматривал варианты с другими сериями, но всё поменялось, и я готов снова выступать в Формуле-1», — приводит слова Массы Autosport.