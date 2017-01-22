Хуан Пабло Монтойя выиграл Гонку чемпионов

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя стал победителем Гонки чемпионов. Колумбиец в финале соревнования сражался с легендарным пилотом «24 часов Ле-Мана» Томом Кристенсеном.
Отметим, что в полуфинале Кристенсен оказался быстрее бывшего гонщика Формулы-1 Дэвида Култхарда. Монтойя на этой стадии выбил бразильца Фелипе Массу.
Прошлогодний победитель Себастьян Феттель выбыл на первом этапе, также сразу покинул турнир другой представитель Формулы-1 Паскаль Верляйн.
Дженсон Баттон дошёл до четвертьфинала, но там уступил будущему финалисту Тому Кристенсену.