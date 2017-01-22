Хуан Пабло Монтойя выиграл Гонку чемпионов

Бывший пилот Формулы-1стал победителем Гонки чемпионов. Колумбиец в финале соревнования сражался с легендарным пилотом «24 часов Ле-Мана»Отметим, что в полуфинале Кристенсен оказался быстрее бывшего гонщика Формулы-1. Монтойя на этой стадии выбил бразильцаПрошлогодний победительвыбыл на первом этапе, также сразу покинул турнир другой представитель Формулы-1дошёл до четвертьфинала, но там уступил будущему финалисту Тому Кристенсену.