Гонщики Формулы-1 поделились вещами для благотворительного аукциона

Пилоты и работники Формулы-1 поделились личными вещами ради благотворительного аукциона, который решил организовать известный автоспортивный журналист Питер Уиндзор, сообщает Autoplus.
Гонщики отдали подписанные перчатки, комбинезоны, визоры и другие элементы амуниции, чтобы собрать средства для 9-летней английской девочки Каи Ньюман, которая страдает церебральным параличом. Также средства уйдут на помощь и другим нуждающимся детям.
Аукцион состоится 3 февраля. Организаторы CharityStars и Bonhams, а также фонд Дэймона Хилла.
Среди вещей в списке можно найти перчатки с автографами Даниила Квята, Фернандо Алонсо и Льюса Хэмилтона, комбинезон Найджела Мэнселла, а также огнеупорную майку Кими Райкконена.