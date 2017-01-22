Кальтенборн: в правильной машине Эрикссон сможет выиграть гонку

Руководитель «Заубера»похвалила своего пилота«Чтобы выиграть гонку, вы должны быть в правильное время в правильном месте. Я не вижу причин, почему у Маркуса не получится сделать это. Он сделал большой шаг вперёд. Он знает свои недостатки и много учится. Он нашёл свой путь и учится, как фокусироваться на вещах, которые действительно важны для него. В последних гонках Маркус выглядел лучше. В нём очень много потенциала», — приводит слова Кальтенборн Autosport.