Верляйн: перевернулся потому, что проехал по колесу Массы

Гонщик «Заубера» Паскаль Верляйн объяснил свою аварию с Фелипе Массой по ходу Гонки чемпионов.
«Я как-то задел Фелипе в конце прямой и проехал по его колесу. Думаю, именно поэтому мы перевернулись. Самое важное, что мы все в порядке. Это стало шоком. Я сперва задел барьер передним правым колесом, и это направило меня в Фелипе. Вероятно, я слишком много смотрел на Фелипе и потому задел барьер.
Я не был потрясён, так как скорость была не слишком высока. Это всё равно шок, но главное, что мы оба в порядке», — приводит слова Верляйна Autosport.