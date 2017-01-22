Росберг: медитация сделала меня сильнее

Чемпион Формулы-1 2016 годарассказал, что использовал медитацию, чтобы стать психологически сильнее.«Медитацию часто неверно понимают. Та, которую делал я, была скорее практикой по концентрации и обучением контролю над разумом. И она помогает, стоит потратить на неё некоторое время. Она также учит лучше понимать свои эмоции и мысли. А понимая, ты можешь успокоиться и переключиться на более позитивные мысли. Это было одной из причин, по которым я стал сильнее», — приводит слова Росберга F1i.