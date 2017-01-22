Источник: Экклстоун откажется от роли пожизненного президента Формулы-1

Промоутер Формулы-1откажется от почётной роли пожизненного президента серии и может покинуть свой пост уже на следующей неделе, сообщает BBC со ссылкой на одного из руководителей FOM.Новые владельцы Ф-1 из Liberty намерены провести реструктуризацию управления серией, разделив обязанности Экклстоуна между несколькими людьми. Ранее председателем серии стал Чейз Кэри, руководителем коммерческого департамента должен стать Шон Брэтчс, а управлять спортивной стороной будет помогать Росс Браун.