Латвала: перед стартом не поверил бы, что стану вторым на Ралли Монте-Карло

Пилот «Тойоты»прокомментировал второе место на Ралли Монте-Карло в дебютной гонке за новую команду.«Очень доволен результатам, хотя мне и жаль Отта Тянака, который шёл вторым до своих проблем. Если бы перед стартом ралли мне сказали, что я стану вторым — не поверил. Это повторение моего лучшего результата в этой гонке.Последние участки были очень сложными, как и вся гонка, и моей главной задачей было следить за шинами. На финальном отрезке был снег, так что трудно было поймать сцепление с трассой. Ралли вышло восхитительным, и было здорово получить поддержку фанатов», — цитирует Латвалу пресс-релиз команды.