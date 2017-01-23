Сайнс-старший: «Ред Булл» вовсе не плохие парни

Известный раллийный гонщикне держит зла на руководство «Ред Булл» из-за того, что его сынапродолжают удерживать в младшей команде — «Торо Россо». Ранее «Ред Булл» дал ясно дал понять «Рено» и «Мерседесу», что не намерен освобождать испанца от контракта, что блокирует его возможный переход в другую команду.«Мы говорим так, будто они («Ред Булл») плохие парни, но ничего подобного. Мы в большом долгу перед ними. Самое главное — это сосредоточиться на сезоне-2017», — рассказал Сайнс-старший в интервью Cadena Ser.