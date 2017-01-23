Карякин: рад, что людям не всё равно. Надеюсь, страна заметила мою победу

Победитель «Дакара-2017» в зачёте квадроцикловподелился эмоциями от победы и встречи, оказанной ему в аэропорту.«Очень приятно, что вот так тепло встречают, подбрасывают. Я рад, что людям не всё равно, пусть некоторых тут не знаю, но мы ещё обязательно познакомимся. Победа в «Дакаре» – это большое событие для меня, и я надеюсь, что страна это заметила. Я старался для нас всех. У нас образовалась отличная команда людей, которая меня поддерживала и помогала во время гонки. Спасибо болельщикам за тепло, которое посылали на гонку. Оно помогало мне не сдаваться и идти вперёд.Понял, что победил, только когда «бедуина» получил. Понимал, что может случиться всё что угодно, и проиграть полтора часа не так сложно, особенно если ломается квадроцикл. Поэтому ехал без крутых виражей. Приятно получить приз, когда столько времени мечтал и думал о нём. Многих удивила моя скорость и постоянство, особенно лидеров гонки. Причём я вышел на первое место в абсолютно честной борьбе. Сам, а не из-за того, что у кого-то что-то случилось. Выигрывал по 10-15 минут на спецучастке, и под конец другие ребята приезжали уже с совсем грустными лицами А в конце у них сломался квадроцикл, и я закрепил лидерство», — передаёт слова Карякина корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.