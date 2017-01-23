Берни Экклстоун ушёл с должности руководителя Формулы-1

заявил, что с 23 января перестал быть руководителем Формулы-1. Новые владельцы серии из Liberty сместили 86-летнего функционера с должности, отдав её Чейзу Кэри, ранее ставшему председателем Ф-1.«Сегодня меня сместили. Просто выгнали. Это официально. Я больше не управляю компанией. Моё место занял Чейз Кэри.Моя новая должность — это такое американское выражение, что-то вроде почётного президента. Я принял её, не понимая, что она означает.Мои дни в офисе теперь будут спокойнее. Может, я посещу несколько Гран-при. У меня всё ещё есть друзья в Формуле-1, и мне хватит денег, чтобы позволить себе это», — приводит слова Экклстоуна Auto Motor und Sport.