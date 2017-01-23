24 января будет подтверждено назначение Брауна и Брэтчса руководителями Ф-1

Во вторник, 24 января, будет официально подтверждён уходс поста руководителя Формулы-1. Тогда же будет объявлено о назначении руководителями серии экс-главы «Мерседеса», который будет отвечать за спортивную часть, и, который займётся коммерческой частью и маркетингом, сообщает Motorsport.23 января Экклстоун сам объявил, что его сместили с поста руководителя. Это произошло по решению новых владельцев чемпионата компании Liberty, которые хотят реформировать управление Ф-1.