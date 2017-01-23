«Форс Индия» подготовит 10 вариантов антикрыльев на сезон-2017

Технический директор «Форс Индия» Энди Грин рассказал, что команда готовит обилие аэродинамических элементов в связи со сменой технического регламента Формулы-1.«Мы снова можем производить достаточную прижимную силу. Следовательно, будет больше градаций. Конфигурация трассы будет определять спецификацию антикрыльев. Я полагаю, нам надо до 10 типов крыльев на сезон, передних и задних.Мы ещё не нашли достаточно маленького крыла, которое даст максимальную скорости в Монце. Скорости на прямых там играют большую роль, так что мы продолжаем размышлять над этим», — цитирует Грина Auto Motor und Sport.