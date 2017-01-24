Nascar изменит формат проведения гонок в следующем сезоне

Национальная Ассоциация гонок серийных автомобилей (NASCAR) изменит формат проведения гонок в сезоне-2017 с целью распределить наиболее драматические моменты на весь сезон, сообщает официальный сайт организации.
Теперь гонки будут состоять из трёх этапов, каждый из которых может повлиять на турнирное положение. Гонщики, которые завершат каждый этап в топ-10, получат дополнительные очки в зачёт турнира. Победителю первых двух этапов каждой гонки приплюсуется одно очко в зачёт плей-офф, а победителю всей гонки — пять очков.