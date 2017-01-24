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175 лет назад 2016
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Хасегава: цель «Хонды» — догнать «Мерседес» и «Феррари» в 2017 году

24 января 2017, вторник. 14:14. Авто
Руководитель автоспортивного подразделения «Хонды» Юсуке Хасегава обозначил цель, которую японский производитель поставил перед собой на 2017 год.

«С точки зрения силового агрегата наша цель состоит в том, чтобы приблизиться по показателям к «Мерседесу» и «Феррари». Однако трудно предсказать, насколько прибавят они», — цитирует Хасегаву AS.

На прямой вопрос о том, следует ли это понимать так, что «Хонда» вплотную приблизилась к порогу в 1000 л. с., Хасегава ответил: «У нас нет конкретной цели, и мы не раскрываем показатели мощности и так далее. Цель — догнать других производителей, но мы пока не знаем, насколько улучшились «Мерседес», «Феррари» и «Рено».
Источник: AS Сообщить об ошибке
Теги
Мерседес Рено Спорт Ф-1 Феррари Хонда Ф-1
Новости. Авто
24 января 2017, вторник
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