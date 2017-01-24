Керри: понимаю, что Экклстоуну будет непросто свыкнуться с новой ролью

Новый босс Формулы-1признаёт, чтобудет непросто свыкнуться с отстранением от руководства серией. Ранее стало известно, что новые владельцы Ф-1 перевели 86-летнего Экклстоуна на должность почётного председателя.«Берни руководил этим бизнесом в течение большей части своей взрослой жизни. Я понимаю, что ему будет тяжело свыкнуться с переменами, и это создаст для него проблемы. Но я надеюсь, мы найдём способ, чтоб это оставалось полезным для него. Он всегда будет частью семьи Формулы-1, ему всегда будут рады. И я постараюсь сделать так, чтобы он мог продолжать чувствовать себя частью Ф-1. Но это большая перемена для него, я это понимаю», — приводит слова Керри Sky Sports.