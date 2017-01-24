Вязович: грузовики «МАЗа» соответствуют ужесточённым требованиям «Дакара»

Руководитель и пилот «МАЗ-СПОРТавто»остался доволен результатами выступления команды на ралли-марафоне «Дакар-2017»«Мазовские экипажи ранее никогда не выступали столь успешно в самом престижном мировом ралли-рейде. Отлично проявили себя и пилоты, и техника. Автомобиль МАЗ успешно конкурирует с ведущими мировыми производителями: КамАЗ, MAN и Iveco. Можно сказать, команда «МАЗ-СПОРТавто» пробилась в элиту мирового автоспорта.Мазовские грузовики соответствуют ужесточённым организаторами техническим требованиям «Дакара». Очень хотелось доказать, что создаём хорошие автомобили, отлично на гонке сработали наши штурманы и механики. За исключением двигателей и элементов спортивной подвески, грузовики состояли из компонентов, которые произведены предприятиями холдинга «Белавтомаз». Не скрою, испытываю чувство гордости за Минский автомобильный завод, сотрудники которого смогли подготовить машины к таким сложным испытаниям.Шестое место на «Дакаре-2017» удалось занять надежному силовому агрегату Тутаевского завода. Этот двигатель нам хорошо знаком, нравится, как он работает, но на следующий год необходимо вносить изменения», — приводит слова Вязовича «БелТА».